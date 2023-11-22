Мошенники украли 1,2 миллиона рублей с карты погибшего участника СВО

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Неизвестные украли более миллиона рублей с карты погибшего участника спецоперации, об этом сообщает источник «Регнум».
По информации собеседника агентства, 21 ноября в полицию обратилась жительница Кемеровской области. Она заявила, что её сын, принимавший участие в специальной военной операции, погиб 6 ноября от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий.
Однако, в период с 1 октября по 14 ноября неизвестные снимали деньги с его карты через банкоматы в селе Андреевка в ДНР, а также в Зеленограде. В результате, с карты погибшего военного пропали 1,2 миллиона рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Однако, в период с 1 октября по 14 ноября неизвестные снимали деньги с его карты через банкоматы в селе Андреевка в ДНР, а также в Зеленограде. В результате, с карты погибшего военного пропали 1,2 миллиона рублей.
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Евгения Парфентьева