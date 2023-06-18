Мошенники украли 2 млн рублей у сотрудницы Эрмитажа

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Смотрительница Эрмитажа в Санкт-Петербурге лишился 2 млн рублей
«78» сообщает, что пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Женщине сообщили о якобы мошеннических схемах на её банковском счете. Ей предложили перевести деньги на другой счет. В итоге сотрудница Эрмитажа перевела злоумышленникам 2 007 700 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мошенники убедили пенсионерку из Перми отдать им все имущество и уйти из дома. В полицию обратились родственники женщины, которые заявили, что пенсионерка перестала выходить на связь и ушла из дома. Они также рассказали, что им поступают угрозы физической расправы. Неизвестные требуют от пермяков перевести на счет сумму в 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Мария Фирсова