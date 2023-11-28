Мошенники украли почти 2 миллиона рублей со счета умершей москвички

В Екатеринбурге в многоквартирном доме по адресу Родонитовая, 36 произошло возгорание. Загорелись два балкона на 11 и 12 этажах. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.