Мошенники украли почти 2 миллиона рублей со счета умершей москвички

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Мошенники похитили около двух миллионов рублей со счета умершей москвички. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По информации правоохранителей, в 2020 году двое сотрудников юридических фирм из Свердловской области оформили задним числом фиктивные договоры о предоставлении погибшей разных услуг, а затем через суд взыскали лжезадолженность. С помощью поддельных документов им удалось взыскать нереальную задолженность в размере около двух миллионов рублей.
Странную транзакцию заметили сотрудники отдела безопасности банка и обратились в правоохранительные органы.
Мошенниками оказались двое мужчин 33 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых задержали в Екатеринбурге, второго отпустили под залог и наложили запрет на ряд действий.
Ранее сообщалось, что подмосковной Истре обокрали дом члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ранее сообщалось, что подмосковной Истре обокрали дом члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак