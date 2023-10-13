Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей

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Рублёвскую пенсионерку обокрали на восемь миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, жительницы элитной подмосковной Рублёвки 68 лет.
Впервые с её суммы списали 30 тысяч рублей в апреле 2022 года. Сумма ушла с карточки на какое-то незнакомое имя, однако, женщина не придала этому значения. По её словам - сумма была незначительной.
В следующий раз на странные списания пенсионерка обратила внимание в июле 2023 года. Тогда женщина решила заказать выписку и пришла в шок. За это время с её карты на незнакомые номера перевели около четырех миллионов рублей.
Как только жительница Рублевки пришла в себя, ей позвонили. Незнакомый голос на другом конце трубки пригрозил ей молчать о переводах. Пенсионерка испугалась и ничего делать не стала. После этого с её счёта ушли еще четыре миллиона, а затем ей позвонил некто, представившийся юристом, и заявил, что её счёт опустел.
Нынешней осень пенсионерка все же решила написать заявление в полицию. В результате, она потеряла порядка восьми миллионов рублей.
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Впервые с её суммы списали 30 тысяч рублей в апреле 2022 года. Сумма ушла с карточки на какое-то незнакомое имя, однако, женщина не придала этому значения. По её словам - сумма была незначительной.
Как только жительница Рублевки пришла в себя, ей позвонили. Незнакомый голос на другом конце трубки пригрозил ей молчать о переводах. Пенсионерка испугалась и ничего делать не стала. После этого с её счёта ушли еще четыре миллиона, а затем ей позвонил некто, представившийся юристом, и заявил, что её счёт опустел.
Нынешней осень пенсионерка все же решила написать заявление в полицию. В результате, она потеряла порядка восьми миллионов рублей.
Читайте также:
Трое бизнесменов из Подмосковья украли 34 млн рублей, которые выделили на сирот
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Пенсионерка из Серпухова перевела мошенникам 1 миллион рублей
Евгения Парфентьева