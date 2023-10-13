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Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей

13 октября 2023, 22:11
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Рублёвскую пенсионерку обокрали на восемь миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, жительницы элитной подмосковной Рублёвки 68 лет.

Впервые с её суммы списали 30 тысяч рублей в апреле 2022 года. Сумма ушла с карточки на какое-то незнакомое имя, однако, женщина не придала этому значения. По её словам - сумма была незначительной.


В следующий раз на странные списания пенсионерка обратила внимание в июле 2023 года. Тогда женщина решила заказать выписку и пришла в шок. За это время с её карты на незнакомые номера перевели около четырех миллионов рублей.

Как только жительница Рублевки пришла в себя, ей позвонили. Незнакомый голос на другом конце трубки пригрозил ей молчать о переводах. Пенсионерка испугалась и ничего делать не стала. После этого с её счёта ушли еще четыре миллиона, а затем ей позвонил некто, представившийся юристом, и заявил, что её счёт опустел.

Нынешней осень пенсионерка все же решила написать заявление в полицию. В результате, она потеряла порядка восьми миллионов рублей.

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Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального* Сергунина
13 октября 2023, 20:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Басманный суд Москвы арестовал адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Игоря Сергунина, сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Ранее источник RT сообщал, что Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве, предварительно проведя обыски в их квартирах. Игоря Кобзева задержали в городе Ковров Владимирской области, в его доме также прошли обыски. Задержанных подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вскоре всех троих доставят в Следственный комитет.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С меры пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировали ситуацию в суде.

Отмечается, что всем адвокатам Навального* вменяется статья об участии в экстремистском сообществе. 

Заседание по делу Сергунина прошло в закрытом режиме.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ. 

 
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#москва
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В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Пулатова
13 октября 2023, 20:02

Фото: iStock/BrianAJackson

В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в городской администрации прошли обыски. 

Предварительно, Пулатова подозревают в должностных преступлениях — возбуждено уголовное дело. Пулатова в наручниках увезли на допрос.

Пулатова назначили на пост главы второго по величине города Чувашской Республики 11 августа 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.

8 августа в Ульяновской области задержали мэра города Дмитровоград Андрея Большакова. Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать Большакова.

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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

**Запрещенная в России экстремистская организация
#уголовное мэр
#задержание
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Польские пограничники избили беженцев и заставили их лезть в калитку для животных
Белорусские пограничники сообщили о найденном на границе с Польшей теле мигранта
13 октября 2023, 19:37

Фото: iStock/e-crow

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей двух измученных беженцев, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
12 октября белорусские пограничники заметили на границе с Польшей двух измученных иностранных граждан. Для мужчин экстренно вызвали скорую, которая констатировала смерть одного из них и оказала медицинскую помощь второму.

Выяснилось, что белорусы нашли на польской границе граждан Ирана. Выживший рассказал, что они наткнулись на польских силовиков и попросили у них помощи. Однако, те сильно избили иранцев, а затем держали без еды и воды на холоде. Измученных пленников поляки привезли к границе, выкинули из машины и заставили живого иранца тащить труп своего друга через калитку для животных. 

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#граница
#беженцы
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Рабочего насмерть придавило бетонной плитой на севере Москвы
На северо-востоке Москвы рабочий погиб после падения на него бетонной плиты
13 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

Рабочий погиб после обрушения на него бетонной плиты во время ремонтных работ на северо-востоке Москвы, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что ЧП произошло на Стрелецкой улице. Отмечается, что 25-летний мужчина скончался на месте.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

Ранее сообщалось, что молодой человек впал в кому во время катания на американских горках в столичном парке «Остров мечты». Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти ему жизнь.

По словам матери студента, молодой человек проглотил язык. После остановки сотрудники парка пытались самостоятельно его реанимировать.

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#язык
#мужчина
#сотрудники
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Подмосковные спасатели помогли 150-килограммовому пациенту, уснувшему с сигаретой
13 октября 2023, 18:40

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли донести до машины скорой помощи пациента весом 150 кг, нуждавшегося в срочной госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в поселке Лоза Сергиево-Посадского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились медики за помощью в транспортировке тучного пожилого мужчины. Пенсионер уснул в постели с непотушенной сигаретой, на нём загорелся жилет, и он получил сильные ожоги.
 
Оперативно прибыв на вызов, спасатели помогли спустить 70-летнего пострадавшего на носилках с четвёртого этажа, переместили на каталку и доставили в автомобиль бригады скорой помощи. Пациента с ожогами третьей степени госпитализировали.

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#московская область
#спасатели
#сергиев посад
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Суровая кассирша «Пятёрочки» отбилась пакетом от разъярённой медведицы в Башкирии
В Башкирии женщина отбилась пакетом от медведицы с медвежатами
13 октября 2023, 18:13

Фото: iStock/JNevitt

В селе Петровское Ишимбайского района Башкирии на кассиршу «Пятерочки», следовавшую на работу, напала медведица, однако женщина оказалась не из пугливых и смогла отбить атаку разъяренного зверя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам потерпевшей, медведица напала на нее утром по пути на работу в магазин «Пятерочка». Зверь ударил ее лапой по голове и руке, также сильно поцарапал. Однако кассирша не испугалась и начала бить медведя пакетом и дамской сумкой, она также кричала и звала на помощь.

На её крики прибежали люди, которые смогли прогнать зверя. Сейчас женщина проходит лечение в больнице.

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#женщина
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#люди
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Тушинский расчленитель, перед убийством, выпил со своей жертвой шесть бутылок водки
Тушинского расчленителя отправили в СИЗО до 11 декабря
13 октября 2023, 17:40

Фото: iStock/Igor Dudchak

Стали известны подробности шокирующей истории из Южного Тушино, где пенсионер расчленил женщину и разбросал ее останки по ванной комнате, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказал сам 61-летний Николай Ющенко, к нему в гости пришла 62-летняя подруга его покойной жены. На двоих оин выпили около четырех литров водки, после чего между приятелями произошла ссора. Ющенко пять раз ударил женщину стамеской, а когда понял, что она мертва, затащил ее в ванную комнату и расчленил. 

После убийства преступник сбежал в Сергиев Посад, где его и задержали. Останки женщину пролежали в ванной три недели, пока их не нашла хозяйка второй комнаты в коммуналке Ющенко.

Пенсионера оставили в СИЗО до 11 декабря, он полностью признал свою вину.

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#водка
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Правоохранительные органы задержали троих адвокатов Навального*
13 октября 2023, 17:16

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Троих адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального* задержали правоохранительные органы, об этом сообщил источник RT.
По информации источника СМИ, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве, предварительно проведя обыски в их квартирах. Игоря Кобзева задержали в городе Ковров Владимирской области, в его доме также прошли обыски. 

Задержанных подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества. Вскоре всех троих доставят в Следственный комитет.

Алексей Навальный* продолжает отбывать наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Прокуратура просила приговорить Навального* к 20 годам лишения свободы, однако, суд вынес приговор с лишением свободы на 19 лет.

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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
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Адвокат Исаев: Заморившим голодом дочь родителям-сыроедам грозит лишение свободы
13 октября 2023, 17:16

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Адвокат Леонид Исаев заявил, что родителям-сыроедам, которые заморили свою двухлетнюю дочь голодом, от чего девочка скончалась, грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.
Кроме того, их могут лишить родительских прав на двух других детей.

«По статье 156 УК РФ наказание составляет до трёх лет лишения свободы. По статье 125 УК РФ — до одного года. С огромной долей вероятности родители будут лишены родительских прав в отношении двух оставшихся детей. Поэтому в данном случае наличие несовершеннолетних детей вряд ли будет смягчающим обстоятельством», — пояснил в беседе с NEWS.ru Исаев.

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. По версии следствия, 35-летний Денис и 36-летняя Светлана перестали употреблять в пищу мясо и рыбу несколько лет назад. Свою маленькую дочь они кормили также. Из-за неполноценной еды у ребенка развилось хроническое расстройство питания и анемия.

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