Мошенники вынудили бухгалтера продать две подмосковные квартиры за более чем 11 миллионов рублей

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Бухгалтера крупной IT-компании обманули мошенники и вынудили её продать две квартиры в Подмосковье за более чем 11 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, на протяжении месяца бухгалтеру Юлии К. звонили мошенники под видом представителей ФСБ и Центробанка, они говорили, что на Юлию кто-то хочет оформить кредит. Для того, чтобы этого избежать Юлии и ее супругу необходимо было положить деньги на безопасный счет.
Сообщается, что Юлия продала две квартиры в деревне Островцы Раменского района за 6,5 миллионов 4,8 миллиона рублей соответственно.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут телефонных мошенников и пытаются помочь бухгалтеру вернуть недвижимость.
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Сообщается, что Юлия продала две квартиры в деревне Островцы Раменского района за 6,5 миллионов 4,8 миллиона рублей соответственно.
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Екатерина Коршунова