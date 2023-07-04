Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни после избиения Милашиной

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру Чечни после избиения журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, сообщает «РИА Новости».
«Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы», - прокомментировала ситуацию Москалькова.
Она также добавила, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить безопасность Милашиной.
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