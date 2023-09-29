Московская пенсионерка приняла стиральную машину за беспилотник

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Московская пенсионерка вызвала полицию из-за работы стиральной машины у соседей. Она приняла ее шум за звук запускаемого беспилотного летательного аппарата.
Желая спасти столицу от очередного удара с воздуха, бдительная старушка вызвала полицейских, заодно сообщив им, что раньше работала в КГБ. Приехавшие правоохранители обыскали местность вокруг, но не обнаружили признаков БПЛА ни на земле, ни в небе. Зато они смогли установить источник подозрительного шума: его издавала работавшая у соседей стиральная машина. Полицейские посочувствовали пенсионерке по поводу плохой звукоизоляции и отбыли продолжать дежурство.
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Александр Бойцов