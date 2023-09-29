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Московская пенсионерка приняла стиральную машину за беспилотник

29 сентября 2023, 17:14
Фото: istockphoto/Choreograph

Фото: istockphoto/Choreograph

Московская пенсионерка вызвала полицию из-за работы стиральной машины у соседей. Она приняла ее шум за звук запускаемого беспилотного летательного аппарата.

Приступ тревоги случился у 82-летней женщины, живущей на Кронштадтском бульваре столицы. Она услышала подозрительный гул и решила, что над Москвой кружит очередной дрон, передает телеграм-канал Baza. Проведя небольшое расследование, пенсионерка установила, что источник шума находится за стеной, в соседней квартире. Пожилая женщина подумала, что соседи как раз и сапускают дроны в московское небо.

Желая спасти столицу от очередного удара с воздуха, бдительная старушка вызвала полицейских, заодно сообщив им, что раньше работала в КГБ. Приехавшие правоохранители обыскали местность вокруг, но не обнаружили признаков БПЛА ни на земле, ни в небе. Зато они смогли установить источник подозрительного шума: его издавала работавшая у соседей стиральная машина. Полицейские посочувствовали пенсионерке по поводу плохой звукоизоляции и отбыли продолжать дежурство.

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В подмосковном Минтрансе рассказали, когда лоси чаще всего выходят на автодороги
29 сентября 2023, 17:30

Фото: Минтранс МО

Лоси чаще всего выходят на подмосковные автодороги в предрассветное время и после заката. А повышенная активность этих животных наблюдается с августа по октябрь, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там отметили, что сейчас в Московской области продолжается миграция сохатых.
«Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей. В результате три человека погибли и 17 были пострадали. Большая часть аварий произошла ночью, в основном после 21 часа. Несколько случаев было зафиксировано около 3 и 4 утра», – рассказали в министерстве.
ДТП были зафиксированы на дорогах в Истре, Солнечногорске, Шаховской, Волоколамске, Дмитрове, Серпухове, Одинцове, Пушкино, Клину, Лотошине, Талдоме, Чехове и Орехово-Зуеве.
 
Как отметили в Минтрансе, лоси обладают непредсказуемым характером: могут несколько минут смотреть на приближающиеся фары и не двигаться или резко броситься прямо под колёса.
 
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о соблюдении простых правил безопасности на дорогах, проходящих рядом с лесами. При проезде зон действия знака «Дикие животные» необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен. Утром и вечером нужно включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал. 
 
Если водитель увидел лося, он должен сбросить скорость до минимума – в этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть. 

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#московская область
#подмосковье
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«Забили насмерть»: 11-летняя девочка погибла в интернате Новосибирска
В Новосибирской области похоронили 11-летнюю воспитанницу интерната
29 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/SB Arts Media

В интернате города Тогучин Новосибирской области погибла 11-летняя девочка, об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По информации СМИ, похороны ребенка прошли сегодня.

Местные жители рассказали, что девочка, вероятнее всего, погибла насильственной смертью. 

«Как нам сказали, у нее гематома в голове, перелом лицевой кости. Возможно, ее забили насмерть», - прокомментировал ситуацию житель города Тогучин.

Как отметили в «КП», Следственный комитет предоставит комментарии о ситуации немного позже. 

Ранее в петербургском психоневрологическом интернате шестеро детей скончались, предположительно, от голода. Ещё один ребёнок находился в тяжелом состоянии. Волонтёры требовали от властей города его спасти и сами предлагали помощь, но их не пустили к мальчику. Во время очередной госпитализации он заразился инфекцией и скончался.

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#следственный комитет
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#избиение
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Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры
29 сентября 2023, 16:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в переулке Берёзовым. Жители самостоятельно эвакуировались из здания.
 
Огнеборцы оперативно приехали на место вызова и за несколько минут ликвидировали пожар в одной из квартир. В комнате старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало. 
 
Пожарные вынесли домашнего питомца на свежий воздух и передали хозяевам. Те очень обрадовались и поблагодарили работников противопожарно-спасательной службы за спасение любимца семьи. 

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#волоколамск
#кот
#пожар
#подмосковье
#московская область
#животные
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«Аж за ушами трещало»: Украинская чиновника пыталась съесть взятку при задержании
Замглавы врачебной комиссии в Турке пыталась съесть взятку при задержании
29 сентября 2023, 16:49

Фото: iStock/Pineapple Studio

Украинская чиновница из Львовской области пыталась съесть взятку при задержании, сообщили в Государственное бюро расследований (ГБР).
«Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы», - прокомментировали ситуацию в ГБР.

Отмечается, что задержанная, вместе со своими подельниками, выдавала группы инвалидности военнообязанным, таким образом помогая им избежать призыва. Услуги чиновницы стоили порядка трех тысяч долларов. Во время обысков в квартире женщины обнаружили более 30 тысяч долларов, а также иную иностранную валюту. 

Против украинки возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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#задержание
#доллар
#мобилизация
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В Петербурге вспыхнул автобус, перевозивший детей-инвалидов
Прокуратура Петербурга проведет проверку после возгорания автобуса с детьми
29 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Санкт-Петербурге загорелся автобус, перевозивший детей-инвалидов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры по региону.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, детей вовремя вывели из автобуса. 

По информации «РИА Новости», возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В момент пожара в транспортном средстве находились четверо детей и двое взрослых. 

Прокуратура Адмиралтейского района инициировала проверку по факту произошедшего. Сейчас необходимо дать оценку соблюдение всех правил, которые должны быть соблюдены при транспортных перевозках несовершеннолетних.

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#автобус
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Голую мертвую женщину нашли у церкви в Ленинградской области
29 сентября 2023, 16:29

Фото: istockphoto/Dzurag

Неподалеку от храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино Ленинградской области была обнаружена обнаженная мертвая женщина. На вид усопшей около 45 лет.
Сообщение о страшной находке поступило в отдел полиции утром 29 сентября. Позже очевидец  рассказал, что видел мужчину, который вез в тележке мертвое тело. На трупе обнаружены порезы и ссадины, которые могли появиться при транспортировке, передает сетевое издание 47news. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Полиция с кинологами и собаками отправились на поиски тележки и вскоре нашли ее около строительной бытовки в нескольких десятках метров от места обнаружения тела. В ней были обнаружены женские волосы. В вагончике правоохранители застали двоих нетрезвых мужчин, один из которых оказался гражданином Таджикистана. Обоих доставили в отдел полиции. Предварительный осмотр бытовки не выявил следов борьбы и женских вещей. Следователи устанавливают личность покойной и обстоятельства происшедшего.

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#волосы
#тела
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Бывший игрок «Локомотива» Бека-Бека едва не покончил с собой
29 сентября 2023, 16:01

Фото: istockphoto/BIN WANG

Французский футболист Алексис Бека-Бека, ранее выступавший в московском «Локомотиве», пытался покончить с собой, прыгнув с виадука Маньян неподалеку от Ниццы. От рокового шага его отговорили спасатели и психологи, которых прислал клуб «Ницца», за который сейчас выступает 22-летний игрок.
Бека-Бека приехал на виадук ранним утром, подошел к его краю и провел там несколько часов, борясь с желанием прыгнуть. Как передает издание RMC Sport, возможно, он захотел свести счеты с жизнью из-за общего недомогания, которое не позволило ему в этом сезоне хотя бы раз выйти на поле. Также близко знавшие Алексиса люди рассказывали, что недавно он пережил любовное разочарование, расставшись с девушкой.

Когда в клубе узнали о происходящем, боссы команды отменили назначенную пресс-конференцию и направили к месту событий клубных психологов. Тем вместе с работниками экстренных служб удалось уговорить Бека-Бека отойти от края моста. Сейчас его доставили в больницу и продолжают оказывать психологическую помощь.

Французский полузащитник родился в Париже в семье выходцев из Конго. За московский «Локомотив» он выступал в сезоне 2021-2022. В общей сложности Бека-Бека провел за железнодорожников 28 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. В августе прошлого года игрок перешел в «Ниццу», выступающую в высшей лиге французского чемпионата.

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#футбол
#мост
#психолог
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Омича уничтожили телевизором, после того как он заступился за соседок
Житель Омска заступился за соседок, а его избили молотком и добили телевизором
29 сентября 2023, 15:59

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителя Омска, который заступился за двух соседок, избили молотком, а затем добили телевизором, сообщил источник «РИА Новости».
По информации СМИ, 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который конфликтовал с двумя женщинами. 

«Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Однако, агрессор молчать не стал. Сперва он нанес мужчине удар по голове молотком, а следом свалил ему на голову телевизор, который и добил омича. Мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он уже привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#травмы
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#удар
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Блогеру-сыроеду из Сочи грозит 15 лет тюрьмы за смерть младенца от истощения
29 сентября 2023, 15:43

Фото: iStock/BrianAJackson

В Сочи будут судить блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения, об этом сообщили представители прокуратуры по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, в феврале 2023 года у сожительницы обвиняемого родился сын весом в 2300 грамм. Отмечается, что ребенок был рожден в ненадлежащих условиях (не в больнице), а также не был зарегистрирован в ЗАГСе после появления на свет.

С 11 февраля по 8 марта отец ребенка, который практикует сыроедение, голодание и обливание холодной водой, проделывал все это с ребенком. Он также препятствовал матери, которая пыталась помешать этим «пыткам». В результате, вес ребенка снизился до 1600 грамм, у него развились первичная кахексия, как следствие отсутствия питания, а также острая двухсторонняя бронхопневмония. В судорогах, ребенка доставили медикам, однако, спасти мальчика не смогли.

Дело отца-сыроеда передали в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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