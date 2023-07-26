Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche

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Бытовой спор с неизвестными, находившимися в автомобиле Porsche, привел к госпитализации одного мужчины, сообщили на сайте столичного главка МВД. Один из незнакомцев в машине выстрелил в него из травматического оружия. Теперь полиция ведет поиск преступников.
В настоящее время идет активный поиск злоумышленников, добавили в столичном главке МВД.
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