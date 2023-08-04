Московская школьница попала в больницу после избиения подружками

В Москве 12-летняя школьница попала в больницу после того, как ее избили подруги. Кроме того, врачи зафиксировали у девочки ожоговое поражение роговицы глаза.
В настоящее время правоохранители начали проверку по факту происшествия. Устанавливаются все подробности и обстоятельства случившегося. К работе подключились также работники отдела по делам несовершеннолетних.
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Александр Бойцов