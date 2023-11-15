Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

Фото: iStock/Dzurag
В Москве двое полицейских перевезли тело умершего мужчины в другой район, чтобы не разбираться в причинах его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Через два дня тело мужчины опять нашли, но уже другие полицейские. Просмотрев камеры, они выяснили, что труп подбросили их коллеги из района Алтуфьево. По данному факту организована служебная проверка. Предполагается, что мужчина был еще жив при первом обнаружении.
Читайте также:
На МКАДе грузовик насмерть сбил человека
В Таиланде сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении
Шестеро вооруженных военных ВС РФ покинули позиции в Брянской области
Элина Позднякова