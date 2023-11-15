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Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

Московские полицейские перевезли труп в другой район, чтобы не заводить дело
15 ноября 2023, 13:29
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Москве двое полицейских перевезли тело умершего мужчины в другой район, чтобы не разбираться в причинах его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, 11 ноября жители дома на Бибиревской улице сообщили в полицию о человеке без сознания. На вызов приехали младший и старший сержанты. Они посчитали, что мужчина мёртв, положили тело в свой служебный автомобиль и отвезли в соседний район Бибирево. Дальше они бросили труп возле гаражей на Юрловском проезде. При этом в рапорте они отчитались, что мужчина ушел еще до их приезда.

Через два дня тело мужчины опять нашли, но уже другие полицейские. Просмотрев камеры, они выяснили, что труп подбросили их коллеги из района Алтуфьево. По данному факту организована служебная проверка. Предполагается, что мужчина был еще жив при первом обнаружении.

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Скорая помощь оставила пострадавшего умирать после травмы головы
В Москве скорая не забрала 39‑летнего мужчину с улицы и он скончался от травм
15 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве мужчина умер после того, как скорая помощь решила не забирать пострадавшего. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, 39-летнего мужчину без сознания на одной из столичных улиц обнаружили прохожие. Оказалось, что он получил травму головы. Прибывшие на место инцидента медики решили ограничиться визуальным осмотром пострадавшего и не стали его госпитализировать. 

Кроме того, на место прибыли сотрудники полиции. Пострадавший попросил довезти его до ближайшего гаражного кооператива, после чего скрылся в неизвестном направлении. 
 
Через несколько часов мужчина был обнаружен мертвым. Следственный комитет проводит проверку в отношении правоохранителей и медиков.  
 
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В школе Орехово-Зуево российский флаг упал девочке на голову, травмировав её
В Орехово-Зуево школьница пожаловалась на головную боль после падения флага РФ
15 ноября 2023, 13:49

Фото: iStock/macky_ch

В школе Орехово-Зуево Московской области девочке на голову рухнул российский флаг, об этом сообщает издание «Подъем».
По информации СМИ, ученица школы № 8 обратилась к врачам с жалобами на головную боль. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребёнка госпитализировали в отделение травматологии. 

На вопрос о том, что с ней случилось, девочка заявила, что на уроке физкультуры ей на голову упал российский флаг. 

Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося, однако, директор школы заявил, что никакой флаг на голову девочке не падал, а свою травму она придумала, чтобы не ходить в школу.

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В Воронеже 50 мужчин получили повестки в военкомат во время банкета в ресторане
15 ноября 2023, 13:08

В Воронеже во время празднования дня рождения в ресторане «Форт» примерно 50 мужчин получили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Вести Воронеж», ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, все случилось 14 ноября в ресторане азербайджанской кухне. Повести получили порядка 50 человек. По предварительным данным, речь идет о представителях азербайджанской диаспоры.

В ресторан приехали сотрудники силовых органов и начали проверять документы у празднующих день рождения мужчин. Большинству их них при этом вручили повестки в военкомат для прохождения срочной в армии России.

Официального подтверждения данной информации нет.

6 ноября также сообщалось, что певцу Ивану Минаеву (Xolidayboy) вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных вод, куда он прилетел для проведения гастрольного тура по Ставропольскому краю.

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#сотрудники
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В Подмосковье двое детей отравились угарным газом
15 ноября 2023, 12:52

Фото: iStock/kadirkaplan

Двое детей в Подмосковье отравились угарным газом из-за новой газовой колонки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 14 ноября двум братьям из Королёва - четырех и семи лет - стало плохо в ванной комнате. Один из них даже потерял сознание. Родители срочно вызвали скорую, детей госпитализировали. В больнице у них диагностировали отравление бытовым газом.

Домой к пострадавшим прибыла газовая служба, которая выяснила, что установленная не так давно газовая колонка была неправильно смонтирована: из дымохода не было тяги. Большое количество угарного газа скопилось в помещении, в особенности - в ванной комнате.

К счастью, медики смогли стабилизировать состояние детей, а неисправность в квартире уже отрегулировали.

Теперь расследованием происшествия будет заниматься полиция.

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#полиция
#отравление
#родители
#медики
#происшествия
#служба
#подмосковье
#дети
#газ
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Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации
15 ноября 2023, 11:12

Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

Подмосковные силовики пресекли противоправную деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Управление собрало исчерпывающие доказательства причастности Жасурбека Очилдиева 1998 года рождения к деятельности запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Он распространял идеологии «всемирного исламского халифата».
 
Западный окружной военный суд признал Очилдиева виновным в организация деятельности террористической организации и участии в её деятельности такой организации. Его приговорили к лишению свободы на 11 лет. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.
 
Приговор суда вступил в законную силу.
 
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#суд
#фсб
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#приговор
#террористы
#подмосковье
#московская область
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На МКАДе грузовик насмерть сбил человека
15 ноября 2023, 10:31

Фото: iStock/Motortion

На МКАДе грузовик сбил водителя, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть. Он скончался на месте. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным в 9 утра водитель автомобиля «Форд Транзит» остановился в районе 77 км внешней стороны Московской кольцевой автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в этот момент мужчину сбил грузовой автомобиль «ДАФ». Он скончался на месте от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. Движение в месте аварии затруднено.

Ранее также сообщалось, что в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры. Рейсовый автобус столкнулся с фурой. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.


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#водитель
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#человек
#сотрудники
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В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибла жена блогера Лещёва
15 ноября 2023, 10:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В аварии на свердловской трассе погибла жена блогера из Екатеринбурга Александра Лещёва, об этом мужчина рассказал своим подписчикам.
Лещёв рассказал, что намеренно отправил жену на автобусе, думая, что так будет безопаснее. У супругов есть маленькая дочь, теперь блогер остался отцом одиночкой. 

Ранее стало известно, что рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.

Предположительно, авария произошла в результате того, как автобус решил обогнать попутный автомобиль.

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#погибшие
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Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав
15 ноября 2023, 09:17

Фото: iStock/marchmeena29

Жительница Приморья, которая родила ребёнка дома и сразу же сожгла его в печи, уже была лишена родительских прав в отношении двоих детей, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По словам источника агентства, ранее женщину лишили родительских прав в отношении детей 2008 и 2011 годов рождения, поскольку она ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. 

Ранее стало известно, что в полицию приморского посёлка Оленевод обратилась женщина, которая заявила, что её соседка родила ребёнка, однако, он сразу же пропал. Правоохранители нагрянули в дом матери с проверкой, но никаких следов новорожденного обнаружить не смогли. Женщина самостоятельно пояснила, что родила дома, а затем решила избавиться от ребёнка.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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#убийство
#уголовное новорождённые
#родители
#права
#алкоголь
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Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
15 ноября 2023, 08:58

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглась в клинку сектора Газа и атаковала пациентов, об этом заявил директор всех газовских больниц Мухаммад Закут в интервью для Al-Mayadeen.
«Оккупанты (израильские войска) совершили несколько налетов на больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов», - прокомментировал ситуацию Закут.

Ранее в израильской армии заявили, что о проведении военной операции в «Аш-Шифа». При этом, военные отметили, что операция носит разведывательный характер и направлена против палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявила, что старается не навредить пациентам клиники. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сектор газа
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