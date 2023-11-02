Московские спасатели помогли 10-летнему москвичу сохранить самое дорогое

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В Москве спасатели смогли помочь десятилетнему жителю столицы, который едва не лишился своей крайней плоти в результате экспериментов с электронной ногтеточкой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Изначально информация о происшествии распространилась журналистами канала Baza. По их сведениям, мальчик прикладывал ногтеточку к различным частям тела, и в какой-то момент устройство просто-напросто втянуло в себя крайнюю плоть ребёнка. После того, как самостоятельно помочь пострадавшему не удалось, пришлось вызывать спасателей.
Как отметили в ведомстве, 16-минутная операция по освобождению интимных частей тела десятилетнего экспериментатора проходила «с ювелирной точностью» и использованием слесарного инструмента. В итоге, всё закончилось хорошо.
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Как отметили в ведомстве, 16-минутная операция по освобождению интимных частей тела десятилетнего экспериментатора проходила «с ювелирной точностью» и использованием слесарного инструмента. В итоге, всё закончилось хорошо.
«Любопытной Варваре ещё не то оторвали», — иронично подытожили в телеграме МЧС.
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Артем Путинцев