Московский физрук попался на подработке наркокурьером

В Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы. Об этом сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. .