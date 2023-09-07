Московский физрук попался на подработке наркокурьером

Фото: iStock/vladans
Московского физрука поймали на торговле наркотиками, сообщает Telegram-канал Mash.
Преподаватель физической культуры из школы № 937 в Орехово-Борисово является обладателем наградного знака «Победный мяч», однако, он давно вызывал вопросы у полиции своим нервным поведением.
Вечером 6 сентября учителя схватили у подъезда одного из домов с пакетиком мефедрона. Его взяли ровно в тот момент, когда он собирался сделать очередную «закладку».
Физкультурник сразу во всем сознался и самостоятельно показал правоохранителям все остальные места, куда он успел спрятать наркотики.
В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.
Читайте также:
Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии
Россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область
В Липецке мужчина подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал её знакомому полицейскому
Вечером 6 сентября учителя схватили у подъезда одного из домов с пакетиком мефедрона. Его взяли ровно в тот момент, когда он собирался сделать очередную «закладку».
В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.
Читайте также:
Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии
Россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область
В Липецке мужчина подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал её знакомому полицейскому
Евгения Парфентьева