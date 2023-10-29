Московский школьник пообещал расстрелять одноклассников за оскорбление его мамы

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В Тимирязевском районе Москвы одиннадцатиклассник, который долгое время страдает от травли одноклассников, пообещал расстрелять их, так как они называют его маму проституткой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сотрудники полиции поговорили с подростком и установили личности школьников, которые длительное время оскорбляли молодого человека и его маму. По факту происшествия проводится проверка.
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Екатерина Коршунова