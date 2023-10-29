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Московский школьник пообещал расстрелять одноклассников за оскорбление его мамы

29 октября 2023, 19:14
Фото: iStock/Prathaan

Фото: iStock/Prathaan

В Тимирязевском районе Москвы одиннадцатиклассник, который долгое время страдает от травли одноклассников, пообещал расстрелять их, так как они называют его маму проституткой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

17-летний школьник утверждал, что расстреляет своих обидчиков после осенних каникул. По его словам, весь класс принял его слова за шутку, однако некоторые одноклассники испугались, удалили свои сообщения с оскорблениями, после чего рассказали об угрозах старшеклассника директору учебного заведения и сотрудникам правоохранительных органов.

Сотрудники полиции поговорили с подростком и установили личности школьников, которые длительное время оскорбляли молодого человека и его маму. По факту происшествия проводится проверка.

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#расстрел
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В Коми пожар на пустом резервуаре перекинулся на цистерну с нефтью
29 октября 2023, 18:59

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть. Об этом Киселевич написала в своем телеграм-канале.
По словам Киселевич, угроза отсутствует, так как нефтепровод находится под землей.

Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. 

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#человек
#возгорание
#коми
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В Краснодаре футболист ударил арбитра, который показал желтую карточку
29 октября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/matimix

В Краснодаре футболист отправил главного арбитра в нокаут после того, как он показал ему желтую карточку.
Инцидент случился 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL между командами «Изумруд» и «Тлюстенхабль».
 
На кадрах видно, как один из футболистов сталкивается с другим, падает на поле от боли. Потом звучит свисток и арбитр показывает футболисту желтую карточку. Спортсмен считает такое решение несправедливым и бросается на судью с кулаками. После первого же удара арбитр падает на поле.
 
Матч завершили досрочно. Арбитру понадобилась помощь врачей, его удалось привести в чувства. 

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#футбол
#спорт
#драка
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Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Al Hadath: больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась атаке
29 октября 2023, 18:38

Фото: iStock/Roman Novitskii

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.
По информации МВД Палестины, Армия Обороны Израиля также нанесла удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.

Ранее сообщалось, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#мвд
#операция
#израиль
#армия
#война
#больницы
#министр
#удар
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В Ненецком автономном округе экстренно сел вертолёт
29 октября 2023, 18:36

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно приземлился в Ненецком автономном округе.
Вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» экстренно сел в Ненецком автономном округе. По предварительной информациия, из-за отказа одного из двигателей, пишет Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
 
Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.
 
Транспортная прокуратура проведёт проверку обстоятельств и техническое состояние вертолета. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

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#вертолёты
#чп
#новости
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В Казахстане выросло число погибших шахтеров
29 октября 2023, 17:49

Фото: iStock/freedarst

Во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек.
Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера. Работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга.
 
Видимых очагов горения в шахте не нашли.

Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде.

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#казахстан
#новости
#чп
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В пруду в Перми нашли два трупа
В Мотовилихинском пруду в Перми нашли тела двух мужчин
29 октября 2023, 17:47

Фото: iStock/Aroma photography

Тела двух мужчин обнаружены в Мотовилихинском пруду в Перми. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в телеграм-канале.
Сообщается, что 19-летнего и 44-летнего погибших мужчин обнаружили с признаками утопления. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Трагедия произошла в районе Йбор Сити в городе Тампа.

Перед стрельбой случилась драка между двумя группами людей. Восемнадцать человек были доставлены в больницу. 

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#драка
#трагедия
#человек
#сотрудники
#расстрел
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Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили с помощью мобильного приложения
Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили на 756 тысяч рублей
29 октября 2023, 17:35

Фото: iStock/Butsaya

Известного барда Наиля Шайдуллина мошенники ограбили на 750 тысяч рублей. Кража произошла с помощью скачанного на телефон музыканта приложения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что Шайдуллину позвонили с неизвестного номера якобы из службы безопасности мобильного оператора и сказали, что для защиты его личных данных необходимо установить мобильное приложение. Музыкант скачал приложение, после чего злоумышленники украли с его счетов 756 тысяч рублей.

Правоохранительные органы ищут преступников. 

Ранее сообщалось, что рублёвскую пенсионерку обокрали на восемь миллионов рублей. Впервые с её суммы списали 30 тысяч рублей в апреле 2022 года. Сумма ушла с карточки на какое-то незнакомое имя, однако, женщина не придала этому значения. По её словам - сумма была незначительной.

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#мобильное приложение
#музыкант
#кража
#деньги
#мужчина
#мошенники
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В Магнитогорске драка школьников закончилась травмой головы и переломом руки
29 октября 2023, 17:33

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Драка между школьниками из Магнитогорска закончилась серьезными травмами для обоих.
Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
 
Конфликт между учениками класса завершился дракой. Инцидент случился в школьной раздевалке. Один получил доброкачественную внутричерепную гипертензию из-за черепно-мозговой травмы, гематомы и ушибы. Второй школьник получил перелом со смещением.
 
Источник канала, знакомый с ситуацией, считает, что ребенок получил травму руки из-за того, что избивал оппонента.

Ранее в Ростовской области россиянин бросил с высоты ребёнка, избившего его сына. Мужчина нанес удар 7-летнему мальчику и кинул его на пол в спортзале школы в Ростовской области. Причиной конфликта стала информация, что тот побил его сына, пишет региональный главк МВД.

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#магнитогорск
#драка
#дети
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В Бурятии школьники не могли попасть на соревнование из-за бродячих собак
29 октября 2023, 17:08

Фото: IStock/dimid_86

В селе Иволгинское (Республика Бурятия) дети не могли попасть на соревнования, которые проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) города, из-за стаи бродячих собак.
Животные лежали на крыльце комплекса, пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».

29 октября дети пытались пройти в сельский ФОК на соревнования по баскетболу. На главном входе лежали 7 собак и преграждали путь школьникам.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения. Пёс Кругетс весит 100 кг и очень от этого страдает.

Тг-канал «Москва24» пишет, что большую часть времени собака просто лежит, ведь любая попытка встать на лапы отзывается сильной болью. Пёс скулит и воет из-за своего состояния. Кругетсу необходимо сбросить минимум 50 кг. Пса забрали в местный приют для животных. Там его будут кормить диетическим кормом, а когда он сбросит вес, направят на полное обследование в ветклинику.

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#собаки
#бездомные животные
#дети
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