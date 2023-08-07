Московский театральный режиссер больше года пролежала мертвой в своей квартире

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Режиссера-постановщика Светлану Джимбинову обнаружили мертвой в ее московской квартире, сообщает Telegram-канал Mash.
Соседи режиссера театра Вахтангова забеспокоились, потому что давно не видели женщину, и попытались выйти с ней на связь. После того, как Джимбинова не взяла трубку и не открыла дверь, соседи вызвали полицию.
Вскрывшие дверь полицейские обнаружили мумифицированный труп режиссера на полу одной из комнат. Оказалось, что Джимбинова умерла примерно в начале 2022 года.
По какой причине скончалась именитый московский театровед – пока не сообщается.
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Вскрывшие дверь полицейские обнаружили мумифицированный труп режиссера на полу одной из комнат. Оказалось, что Джимбинова умерла примерно в начале 2022 года.
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Евгения Парфентьева