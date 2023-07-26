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Москва и область уходят под воду из-за накрывших столичный регион мощных ливней, видео с затоплением публикует у себя Telegram-канал SHOT.
На настоящий момент: в московском ТЦ «Филион» затопило парковку, в Селятино и Одинцово машины буквально плавают по дорогам, а из фитнес-клуба «Практика» на Комсомольской сотрудникам скоро придется откачивать воду ведрами.
При этом, синоптики обещают непрекращающийся ливень до самого вечера, вперемешку с градом и грозой.
Пасмурная погода в столице и области сохранится до конца недели.
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