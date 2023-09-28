Москвич едва не потерял миллион рублей, отправляя деньги пострадавшему в аварии сыну

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Жителю Москвы позвонил сын и сообщил, что попал в страшную аварию. Чтобы спасти жизнь сыну, отцу необходимо было отправить ему 900 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 62-летнему мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Голос на другом конце трубке представился сыном москвича и заявил, что попал в серьезную аварию и находится в больнице. Чтобы избежать уголовной ответственности ему необходимы 900 тысяч рублей.
Деньги договорились передать обычным курьером. Пенсионер замотал наличные в коврик и передал парню, который пришел забирать посылку. К счастью, курьер сразу заподозрил неладное. Он сразу заметил, что мужчина сильно нервничает. На место происшествия он сразу вызвал полицию.
900 тысяч рублей вернулись хозяину, а мошенников сейчас разыскивают.
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Деньги договорились передать обычным курьером. Пенсионер замотал наличные в коврик и передал парню, который пришел забирать посылку. К счастью, курьер сразу заподозрил неладное. Он сразу заметил, что мужчина сильно нервничает. На место происшествия он сразу вызвал полицию.
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Евгения Парфентьева