Москвич едва не стал евнухом в попытках удержать возлюбленную

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В Западном Бирюлево местный житель почти отрезал себе половой орган, пытаясь удержать возлюбленную, которая решила прекратить отношения. Врачебное вмешательство помогло избежать фатальных последствий.
Испуганная женщина кинулась вон из квартиры. За ней, заливая лестницу кровью, бросился отвергнутый возлюбленный. Соседи, ставшие невольными свидетелями кровавой любовной драмы, вызвали скорую помощь. Руслана госпитализировали. Врачи диагностировали у него глубокий порез полового члена у основания и оперативно наложили швы. Жизни несостоявшегося евнуха ничто не угрожает. Относительно половой — имеются вопросы.
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Александр Бойцов