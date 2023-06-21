Москвич избил пассажира метро за случайный взгляд на его девушку

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Ненароком брошенный взгляд повлек за собой разбирательство с применением физической силы
В московском метро мужчина набросился на случайного пассажира решив, что тот засмотрелся на его девушку, сообщает Telegram канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 35-летний пассажир разглядывал схему метрополитена, когда рядом стоящему с ним мужчине показалось, что первый засмотрелся на его спутницу. Он набросился на ничего не подозревающего пассажира с обвинениями.
Решив избежать конфликта, мужчина вышел из вагона на следующей станции, однако, агрессор последовал за ним, схватил его и ударил рукой по лицу. После этого он скрылся с места происшествия вместе со своей девушкой.
Пострадавший написал заявление в полицию, правоохранительные органы начали проверку.
Ранее «Радио 1» сообщало, как британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
По информации СМИ, 35-летний пассажир разглядывал схему метрополитена, когда рядом стоящему с ним мужчине показалось, что первый засмотрелся на его спутницу. Он набросился на ничего не подозревающего пассажира с обвинениями.
Пострадавший написал заявление в полицию, правоохранительные органы начали проверку.
Ранее «Радио 1» сообщало, как британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
Евгения Парфентьева