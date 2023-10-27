Москвич напал с ножом на британца, заподозрив его в шпионаже

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Житель столицы напал на британца, распознав в нем иностранного шпиона, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 37-летний россиянин и 41-летний британец столкнулись в подъезде столичного дома на улице Кусковской.
Москвича заинтересовало знакомство с иностранцем и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил его в гости, чтобы выпить вместе. Во время знакомство британец представился юристом из VISTA Foreign Business Support. Однако, языковой барьер и ударившая в голову бутылка водки заставила россиянина засомневаться. В новом знакомом он увидел иностранного шпиона.
Москвич напал на британца с ножом, ранив его в голову, лицо и грудь.
В результате, на россиянина возбудили уголовное дело за покушение на убийство, а раненого британца экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
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Москвича заинтересовало знакомство с иностранцем и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил его в гости, чтобы выпить вместе. Во время знакомство британец представился юристом из VISTA Foreign Business Support. Однако, языковой барьер и ударившая в голову бутылка водки заставила россиянина засомневаться. В новом знакомом он увидел иностранного шпиона.
В результате, на россиянина возбудили уголовное дело за покушение на убийство, а раненого британца экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
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Евгения Парфентьева