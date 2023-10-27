Москвич обнаружил метровую змею в своей квартире на юге столицы

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Житель Москвы обнаружил в своей квартире метровую змею, об этом сообщает «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошел в районе Орехово-Зуево на юге столицы.
Рептилию достигала примерно одного метра в длину, справиться с ней самостоятельно москвич не смог и вызвал на подмогу спасателей. Те заманили змею в пластиковый контейнер и благополучно удалились из столичной квартиры вместе с ней.
Змею передали в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Каким образом она смогла заползти в квартиру - остается загадкой.
Напомним, в августе этого года одну из крупнейших змей России обнаружили в контейнере с оборудованием на оборонном ракетно-космическом предприятии МАК «Вымпел» в Москве. К сотрудникам завода пожаловал полутораметровый амурский полоз.
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Рептилию достигала примерно одного метра в длину, справиться с ней самостоятельно москвич не смог и вызвал на подмогу спасателей. Те заманили змею в пластиковый контейнер и благополучно удалились из столичной квартиры вместе с ней.
Напомним, в августе этого года одну из крупнейших змей России обнаружили в контейнере с оборудованием на оборонном ракетно-космическом предприятии МАК «Вымпел» в Москве. К сотрудникам завода пожаловал полутораметровый амурский полоз.
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Евгения Парфентьева