Москвич обнаружил в стейке из «Мираторга» трёхсантиметровую иглу

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В Москве мужчина обнаружил в стейке, купленном в «Мираторге», иглу размером три сантиметра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, мужчина заказал два стейка через официальное приложение магазина «Мираторг». Один кусок был нормальным, а вот во втором во время жарки москвич обнаружил трёхсантиметровую иглу. Он вернул мясо в магазин, деньги ему вернули. Также он написал заявление в полицию.
Ранее специалисты Роскачества провели исследования 20-ти наиболее популярных в России торговых марок (ТМ) пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В некоторых были соя и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерия и сальмонелла.
Специалисты отмечают, что появление в продукции сальмонеллы, листерии, кишечной палочки или повышенного содержания микроорганизмов могло произойти как в результате нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и из-за несоблюдения правил хранения и транспортировки пельменей.
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Ранее специалисты Роскачества провели исследования 20-ти наиболее популярных в России торговых марок (ТМ) пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В некоторых были соя и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерия и сальмонелла.
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Элина Позднякова