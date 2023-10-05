Москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией

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Москвич отправил почтой в Европу, Америку и Японию военной продукции на 31 млн рублей.
ФТС России сообщает, что сотрудники таможни пресекли канал контрабанды военной продукции в европейские страны, США и Японию. Инженер из Москвы отправил за границу около 500 посылок на 31 миллион рублей. Инженера оборонно-промышленного комплекса уже задержали.
Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.
Москвич, который является автором преступной схемы, покупал на российских интернет-площадках жилеты транспортные модульные, защитные комплекты, камуфляжные ранцы, а также медицинские подсумки, противоосколочные очки. Всё это он отправлял заказчикам за рубеж. Его подельник, который живёт в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату.
В некоторые посылки мужчины вкладывали записки против проведения СВО. Также во время обысков у фигуранта была найдена коллекция книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда военной техники». Обвиняемый находится под домашним арестом.
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Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.
В некоторые посылки мужчины вкладывали записки против проведения СВО. Также во время обысков у фигуранта была найдена коллекция книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда военной техники». Обвиняемый находится под домашним арестом.
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Мария Фирсова