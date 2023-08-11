Москвич погиб под колесами поезда в метро

Фото: iStock/spacedrone808
На станции «Севастопольская» московского метро мужчина упал на рельсы и погиб, сообщили в пресс-службе столичной полиции «РИА Новости».
Ранее на серой Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро было временно прекращено движение поездов из-за упавшего на пути человека. Позже стало известно, что трагедия произошла на станции «Севастопольская».
При этом, каким образом мужчина оказался на путях – пока не сообщается.
Ранее скорый поезд, выехавший из Москвы в Нижний Новгород, насмерть сбил мужчину на перегоне между железнодорожными станциями Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД.
Читайте также:
В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
В Якутии многодетный отец бросился спасать соседей из горящего дома
В Казани возбудят уголовное дело на бизнесмена за дискредитацию ВС РФ
«Мужчина погиб», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
Ранее скорый поезд, выехавший из Москвы в Нижний Новгород, насмерть сбил мужчину на перегоне между железнодорожными станциями Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД.
Читайте также:
В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
В Якутии многодетный отец бросился спасать соседей из горящего дома
В Казани возбудят уголовное дело на бизнесмена за дискредитацию ВС РФ
Евгения Парфентьева