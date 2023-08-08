Москвич погиб, провалившись в двадцатиметровый люк

Фото: iStock/terex
В Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой, сообщает 360tv.
Инцидент произошел 8 августа рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах.
По информации СМИ, экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать.
Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также:
СК: Жительницу Волгограда задержали по делу об убийстве девятимесячного сына
В Кемеровской области пенсионер обнаружил неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град»
В Таиланде семиклассница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро
По информации СМИ, экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать.
Читайте также:
СК: Жительницу Волгограда задержали по делу об убийстве девятимесячного сына
В Кемеровской области пенсионер обнаружил неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град»
В Таиланде семиклассница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро
Евгения Парфентьева