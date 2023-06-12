Москвич потерял Ferrari друга и отправился на СВО, чтобы избежать разбирательств

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Красную Ferrari московский бизнесмен дал на время своему другу 2 два года назад
«Осторожно, Москва» пишет, что машина стояла в паркинге дома на Хорошёвском шоссе. Спустя время бизнесмен решил вернуть иномарку обратно и попросил друга пригнать Ferrari, но москвич стал уходить от разговора, а потом признался, что не знает, где находится автомобиль.
Мужчина сначала скрывался в Ростове, а потом пропал. Бизнесмен узнал, что друг решил уйти на СВО. Связаться с мужчиной владелец машины не может. Пришлось обратиться с заявлением в полицию.
Ранее два жителя Кубани убили друг друга из-за земельного участка. Они не могли определить, кому принадлежит метр границы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Мужчина сначала скрывался в Ростове, а потом пропал. Бизнесмен узнал, что друг решил уйти на СВО. Связаться с мужчиной владелец машины не может. Пришлось обратиться с заявлением в полицию.
Мария Фирсова