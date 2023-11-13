Москвич потерял 995 тысяч рублей, которые не принял банкомат

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В Москве мужчина потерял почти миллион рублей, не дождавшись, пока их примет банкомат, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 11 ноября 35-летний москвич пришёл к одному из банкоматов, чтобы погасить платёж по ипотеке в два миллиона рублей. Машина принимала только по миллиону за раз. С первым траншем у мужчины проблем не возникло, банкомат успешно «проглотил» купюры. Однако, положив в него ещё 995 тысяч рублей, москвич не стал дожидаться завершения операции и ушёл.
Спустя время мужчина проверил онлайн-банк и заметил, что денег там не хватает. Он обратился в службу поддержки, где ему сказали, что банкомат должен был вернуть деньги назад. Поспешно вернувшись на место происшествия, плательщик обнаружил, что деньги из банкомата уже забрали.
Он экстренно обратился в правоохранительные органы и, к счастью, прибравшего к рукам деньги человека удалось быстро установить и разыскать.
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Спустя время мужчина проверил онлайн-банк и заметил, что денег там не хватает. Он обратился в службу поддержки, где ему сказали, что банкомат должен был вернуть деньги назад. Поспешно вернувшись на место происшествия, плательщик обнаружил, что деньги из банкомата уже забрали.
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Евгения Парфентьева