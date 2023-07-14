Москвич скончался после поездки в Африку

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23-летний парень в конце июня летал в Африку по работе. Спустя неделю после возвращения в Россию, 8 июля, ему резко стало плохо, температура поднялась до 40.
Медики диагностировали острый бронхит и пневмонию, сделали укол и выписал лекарства. Но состояние молодого человека стремительно ухудшалось, пишет Shot Проверка.
Накануне парень вызвал скорую, но был настолько слаб, что даже не смог открыть дверь врачам: её пришлось вскрывать.
Молодой человек скончался от остановки сердца по дороге в больницу. Судмедэксперты, выяснят, могла ли причиной смерти стать менингококковая инфекция, широко распространенная в африканском регионе. Если диагноз подтвердят, врачам придётся срочно обследовать родителей и сестру парня, с которыми он контактировал после возвращения из поездки.
Погибший был выпускником математического факультета НИУ ВШЭ, занимался футболом. До посещения Африки проблем с лёгкими и сердцем у парня не было.
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Накануне парень вызвал скорую, но был настолько слаб, что даже не смог открыть дверь врачам: её пришлось вскрывать.
Погибший был выпускником математического факультета НИУ ВШЭ, занимался футболом. До посещения Африки проблем с лёгкими и сердцем у парня не было.
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Мария Фирсова