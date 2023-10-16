Москвич сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему пенис

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Житель Москвы сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему половой орган, сообщает Telegram-канал Baza.
Вечером этого же дня врачам вновь пришлось ехать по тому же адресу. Однако, госпитализировали уже не мужчину с надкушенным пенисом, а его даму сердца. Вернувшись домой разъяренный мужчина набросился на свою девушку и ударил ее по лицу. В результате, женщину госпитализировали с гематомой и переломом носа.
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Евгения Парфентьева