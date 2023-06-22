Москвич сжёг жену заживо

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В ночь на субботу, 17 июня, мужчина облил свою жену бензином и поджёг зажигалкой. Пострадавшая скончалась на месте из-за количества ожогов.
Ранее сообщалось, что начальник факультета в университете МВД в Белгороде вымогал деньги с подчинённых за орфографические ошибки.
Уточняется, что руководитель факультета правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России Виталий Михайликов заметил орфографические ошибки в документации у своих подчинённых и предложил им два варианта — либо он привлекает их к дисциплинарной ответственности, либо —отдают ему половину своей премии.