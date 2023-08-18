Москвич убил возлюбленную, оставил в кровате и укрыл одеялом

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Москвича подозревают в убийстве своей девушки. Её нашли мёртвой в кровати, укрытой одеялом. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, убитую обнаружила ее подруга.
Накануне вечером, девушка пришла в гости к своей подруге, которая проживала с парнем. Сожитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос девушки о том, где находится подруга, он ответил, что она спит. Зайдя в комнату, она увидела под одеялом бездыханное тело. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, констатировали смерть.
В ходе осмотра оказалось, что у девушки сломаны ребра. Подробности жестокого избиения сожительницы мужчина не помнит. Возбуждено уголовное дело.
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Накануне вечером, девушка пришла в гости к своей подруге, которая проживала с парнем. Сожитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос девушки о том, где находится подруга, он ответил, что она спит. Зайдя в комнату, она увидела под одеялом бездыханное тело. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, констатировали смерть.
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Анастасия Крестьянова