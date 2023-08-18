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Москвич убил возлюбленную, оставил в кровате и укрыл одеялом

SHOT: Москвича подозревают в убийстве своей девушки, которую нашли в кровати под одеялом
18 августа 2023, 11:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Москвича подозревают в убийстве своей девушки. Её нашли мёртвой в кровати, укрытой одеялом. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, убитую обнаружила ее подруга.

Накануне вечером, девушка пришла в гости к своей подруге, которая проживала с парнем. Сожитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос девушки о том, где находится подруга, он ответил, что она спит. Зайдя в комнату, она увидела под одеялом бездыханное тело. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, констатировали смерть.


В ходе осмотра оказалось, что у девушки сломаны ребра. Подробности жестокого избиения сожительницы мужчина не помнит. Возбуждено уголовное дело.

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Во Владимирской области в пожаре погибли двое детей
18 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/Matt277

В Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.
Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми.
 
Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.
 
Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый. 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.

В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.

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#пожар
#дети
#чп
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В Серпухове местные жители заметили летательные объекты, похожие на беспилотники
18 августа 2023, 11:29

Фото: iStock/Oselote

Со слов очевидцев, летательные аппараты движутся в направлении Москвы.
«Осторожно, Москва» пишет, что в Серпухове местные жители заметили летательные объекты, похожие на беспилотники
 
Пока официальных комментариев по данному вопросу не поступало.
 
Ранее беспилотник ВСУ предпринял попытку ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье. После работы средств ПВО он поменял траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной Москвы. Жертв и возгораний удалось избежать в своём телеграм-канале Минобороны РФ.

Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной.

«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.
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#всу
#сво
#украина
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В Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый
18 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/Anton Novikov

Трое детей и мужчина погибли в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.
44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.
 
В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Эксперты установят все обстоятельства происшествия.

Ранее 7 человек получили травмы в аварии с участием автобуса, которая произошла на трассе Курагино – Черемшанка.

Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.

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#дтп
#авария
#дети
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Рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира
18 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/undefined undefined

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.
РИА Новости пишет, что один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта.

«Рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы из аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира», —сообщили в авиакомпании.
Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета. На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.

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#египет
#жуковский
#самолет
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В Новороссийске крупный пожар в грузовом терминале
В грузовом терминале Новороссийска пожар охватил 1300 квадратных метров
18 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/sarawutk

Из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Причины возгорания в настоящее время не установлены. На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации пожара задействованы более 40 человек и 14 единиц спецтехники.  

В настоящее время площадь пожара достигла 1300 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что четыре собаки погибли при пожаре в Питерском приюте. 

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#мчс
#пожар
#человек
#происшествия
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ВСУ перепутали фермерский КамАЗ с военным объектом и ударили дроном
Shot: ВСУ по ошибке атаковали фермерский КамАЗ в Белгородской области дроном
18 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Nzpn

Украинские военнослужащие по ошибке атаковали дроном-камикадзе фермерский КамАЗ, работавший в поле в Белгородской области. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Минувшим вечером, фермер проводил ​сельскохозяйственные работы в поле Белгородской области.

​Со стороны дислокации украинских подразделений ​был ​запущен беспилотник. По информации портала, оператор дрона перепутал КамАЗ с военным объектом и ​направил дрон в кабину. В результате удара, беспилотник врезался в ​зеркало заднего вида машины. Отмечается, что БПЛА не сдетонировал, взрыва не произошло. 

​Фермер в результате происшествия не пострадал. 

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#беспилотник
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#всу
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В Красноярском крае 7 человек пострадали в аварии с автобусом
18 августа 2023, 09:23

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

7 человек получили травмы в аварии с участием автобуса, которая произошла на трассе
На дороге Курагино – Черемшанка произошло ДТП с автобусом, который следовал из Жаровска в Курагино. По предварительной информации, пострадали 7 человек.
 
Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.

Ранее пассажирский автобус в Хабаровске попал в ДТП утром 17 августа, столкнувшись с автомобилем «Тойота». 

Как сообщили автоинспекторы, в 7:25 утра местного времени в Хабаровске водитель, управляя «Тойотой», в районе дома N 92 на улице Карла Маркса не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом Bogdan, стоявшим на автобусной остановке.

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#дтп
#авария
#автобус
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В Москве женщина узнала, что её бывший муж — педофил во время генеральной уборки
18 августа 2023, 08:25

Фото: iStock/Rawf8

Женщина во время уборки случайно наткнулась на старые компакт-диски. На видео экс-супруг насиловал мальчиков.
Shot пишет, что 46-летняя педагог-психолог во время уборки в своей московской квартире в Академическом районе вытащила из ящика два компакт-диска. На одном из них были записаны видео того, как её бывший муж насиловал 10-летнего мальчика, на другом была запись, как мужчина пытался целовать 14-летнего подростка.
 
Неизвестно, как эти диски попали в дом к женщине, учитывая тот факт, что с мужем она не живёт несколько лет. Женщина отнесла диски в полицию. Сотрудники оперативно задержали педофила.
 
Выяснилось, что 47-летний директор фотоателье растлил детей 2 года назад в своей квартире в Звенигороде. Мужчина выбирал мальчиков, у которых не было отцов. Дети боялись рассказать о случившемся матерям.
 
Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Педофилу может грозить более 20 лет колонии.

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#педофилия
#москва
#полиция
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В Якутии глава центра информационных связей МВД работал по поддельному диплому
18 августа 2023, 08:15

Фото: iStock/blinow61

Правоохранители возбудили дело на 45-летнего подполковника, который занимал должность главы центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии.
Baza пишет, что мужчина был на хорошем счету в МВД и поднимался по карьерной лестнице. Но в мае 2023 года выяснилось, что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный.
 
В МВД началась проверка, во время которой выяснилось, что диплом более 15 лет назад мужчине подарила его экс-жена. После такого признания сотрудника уволили со службы и возбудили уголовное дело.
 
Мужчины находится под подписку о невыезде, а следователи ищут бывшую жену подполковника, чтобы узнать, где она приобрела диплом.

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#диплом
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