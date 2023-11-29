Москвич узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой после школы

Фото: iStock/filrom
Житель Москвы с помощью камер домашнего видеонаблюдения узнал, что его падчерица после школы подрабатывает проституткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 47-летний житель Выхино-Жулебино установил в квартире систему домашней безопасности, не оповестив об этом домашних. Он боялся, что квартиру могут ограбить. Он имел доступ к камерам на свое смартфоне и иногда смотрел, что происходит в его жилище.
Однако в один из дней он увидел, что его 13-летняя падчерица обзванивает мужчин, которым предлагала купить ее интимные фото и видео. Так же она предлагала им другие свои услуги. После одного из таких звонков семиклассница собралась и ушла.
Эту видеозапись мужчина сохранил и сообщил об этом своей жене. По возвращению девочки родители попытались проверить ее телефон, однако она не дала им этого сделать и даже угрожала совершить самоубийство, если они и дальше продолжат лезть в ее личную жизнь.
Тогда отчим решил вызвать полицию, чтобы усмирить падчерицу. По данному факту проводится проверка.
Читайте также:
В Чувашии мужчина заживо сжег подругу
В Подмосковье мужчина после развода изнасиловал 14-летнюю дочь
В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек
Однако в один из дней он увидел, что его 13-летняя падчерица обзванивает мужчин, которым предлагала купить ее интимные фото и видео. Так же она предлагала им другие свои услуги. После одного из таких звонков семиклассница собралась и ушла.
Тогда отчим решил вызвать полицию, чтобы усмирить падчерицу. По данному факту проводится проверка.
Читайте также:
В Чувашии мужчина заживо сжег подругу
В Подмосковье мужчина после развода изнасиловал 14-летнюю дочь
В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек
Элина Позднякова