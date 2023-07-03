Москвич взял в заложники родственников и пригрозил им расправой

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На Староволынской улице москвич взял в заложники своих родственников и угрожает их убить. Об инциденте пишет телеграм-канал Mash.
Известно, что среди родственников, которым угрожает расправа, есть грудной ребёнок.
Злоумышленник состоит на учёте в ПНД, а его мотивы остаются неизвестными. В данный момент три женщины с малышом заперты в комнате и возможности выбраться самостоятельно у них нет. Дверь в квартиру так же закрыта.
По данным телеграм-канала SHOT, полиция уже проверяет сообщения об инциденте в районе Очаково-Матвеевское, на месте работают экстренные службы.
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Андрей Гаврилов