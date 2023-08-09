Москвич забрался в зону ПВО в поисках бывшей девушки

Фото: iStock/choochart choochaikupt
В Москве молодой человек забрался на территорию ПВО, когда искал свою бывшую девушку, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 20-летняя девушка рассталась со своим молодым человеком. Прислала подруге грустные фото, рассказав, что сейчас она в одиночестве бродит по лесополосе. Девушка также заявила, что «смысла жить больше нет». В какой-то момент, она перестала отвечать на сообщения.
Подруга перепугалась и написала тому самому бывшему, из-за которого грустит девушка. Они вместе пересмотрели фото и кинулись ее искать.
В поисках грустящей девушки, они перелезли через забор охраняемой военной территории, где их задержали силовики.
Сейчас молодые люди объясняют свое поведение в участке, в то время как «потерявшаяся» девушка нашлась живой и невредимой.
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Подруга перепугалась и написала тому самому бывшему, из-за которого грустит девушка. Они вместе пересмотрели фото и кинулись ее искать.
Сейчас молодые люди объясняют свое поведение в участке, в то время как «потерявшаяся» девушка нашлась живой и невредимой.
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Евгения Парфентьева