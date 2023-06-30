Москвич загремел в больницу с отравлением корвалолом

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Жена запретила супругу алкоголь, потому ему пришлось напиться корвалолом
В московском районе Перово строгая жена запретила своему 66-летнему супругу употреблять алкоголь, сообщает Telegram-канал SHOT.
Пенсионеру пришлось искать альтернативу любимому напитку – тут ему и попался под руку пузырек с корвалолом в домашней аптечке. По информации СМИ, в капле препарата содержится 0,022 г абсолютного этилового спирта. Вечером, пока жена хлопотала по хозяйству, мужчина совершал налеты на аптечку.
В результате, его госпитализировали с отравлением барбитуратами.
Полиция допросила строгую супругу пенсионера, проводится проверка.
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Пенсионеру пришлось искать альтернативу любимому напитку – тут ему и попался под руку пузырек с корвалолом в домашней аптечке. По информации СМИ, в капле препарата содержится 0,022 г абсолютного этилового спирта. Вечером, пока жена хлопотала по хозяйству, мужчина совершал налеты на аптечку.
Полиция допросила строгую супругу пенсионера, проводится проверка.
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Евгения Парфентьева