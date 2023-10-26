Москвич защитил 18-летнюю соседку от нападения мигранта

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В Москве мужчина защитил свою соседку от нападения мигранта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 18-летняя девушка выгуливала собаку возле дома на улице Академика Комарова.
На велосипеде к девушке подъехал 30-летний мигрант и предложил познакомиться, она отказалась. Иностранец не отставал, он забежал за москвичкой в подъезд, схватил её за руку, пытался поцеловать и настаивал на свидании.
К счастью, в этот момент домой вернулся сосед девушки. Он зашёл в подъезд, услышал женские крики и бросился на помощь. Мужчина схватил мигранта и удерживал его до приезда правоохранителей.
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На велосипеде к девушке подъехал 30-летний мигрант и предложил познакомиться, она отказалась. Иностранец не отставал, он забежал за москвичкой в подъезд, схватил её за руку, пытался поцеловать и настаивал на свидании.
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Евгения Парфентьева