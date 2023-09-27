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Москвича насмерть задавило трамваем

В Москве трамвай насмерть сбил мужчину, который перебегал пути в наушниках
27 сентября 2023, 17:33
Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Москве трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неустановленном для пешеходов месте, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла в районе улицы Менжинского. 50-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для пешеходов месте, к тому же, на нём были надеты наушники. В результате, местный житель попал под колёса трамвая.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.


В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники столичной госавтоинспекции.

27 сентября на юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших.

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В Оренбургской области самолёт совершил вынужденную посадку в поле
27 сентября 2023, 18:15

Фото: istockphoto/Robert Buchel

Учебный легкомоторный самолёт из-за неустойчивой работы двигателя пришлось сажать в поле.
Примерно в 13 часов 30 минут легкомоторный самолёт Diamond DA40  вынуждено совершил посадку за пределами аэродрома в поле южнее села Завьяловка (Бугурусланский район). На борту находились пилот и курсант летного училища. Никто не пострадал. Самолет незначительно повредил корпус.
 
Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой.

Ранее сообщалось, что после аварийной посадки самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по безопасности полетов. Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива.

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#росавиация
#чп
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Москвичка отдала 14 тысяч рублей за лечение голубя, но птица все же скончалась
В Москве девушка заплатила 14 тысяч рублей за лечение найденного на улице голубя
27 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жительница Москвы обвиняет в мошенничестве ветклинику, которая взяла с неё 14 тысяч рублей за неудачное лечение голубя, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, жительница Москвы нашла на 3-й Хорошёвской улице раненого голубя. Девушка не смогла пройти мимо, подобрала птицу и вызвала для него ветеринара.

Врач прибыла на место происшествия и заявила, что голубя спасут, но его лечение будет стоить 14 тысяч рублей. Девушка согласилась и заплатила за раненую птицу.

После получения денежных средств ветеринар испарилась вместе с голубем, она просто перестала выходить на связь. Через несколько дней медик все же ответила взволнованной девушке и сообщила, что пациент, все же, умер. 

Москвичка решила, что ее обманули и написала заявление в полицию.

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В доме бывшей главы подмосковного Ступино нашли нарколабораторию
27 сентября 2023, 17:30

Фото: istockphoto / Tinnakorn Jorruang

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники проверили дом бывшей главы городского округа Ступино, где обнаружили и изъяли 3 кг мефедрона и десятки литров сырья для его изготовления, сообщает SHOT.
Дом, в который нагрянули оперативники по документам принадлежит Вере Назаровой, которая ранее занимала пост главы муниципалитета Ступино.

Дом Вера Назарова сдавала молодому человеку 23 лет, который утверждал, что приехал в Подмосковье на заработки. 

Оперативники обнаружили в доме гигантскую нарколабораторию: там было 5 кг готовых наркотиков, 3 из которых оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для изготовления наркотических средств, а также огромное количество оборудования и костюмов химической защиты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оперативники отметили, что за такое количество наркотических веществ может грозить заключение вплоть до пожизненного.

На данный момент оперативные службы выясняют причастность бывшей главы Ступино к гигантской нарколаборатории.

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#наркотики
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Пьяная жительница Казани избила троих дочерей, младшей из которых восемь месяцев
СК возбудил дело против жительницы Казани, пьяной избившей трех дочерей
27 сентября 2023, 17:23

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Жительницу Казани подозревают в истязании трех малолетних дочерей, сообщает СК РФ по региону.
По информации следствия, 26 сентября подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои троим дочерям. Старшей девочке 12 лет, средней 4 года, а самой младшей 8 месяцев. Старшая дочь рассказала о произошедшем отцу, когда он вернулся домой с работы, мужчина же сообщил обо всем в полицию.

В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения для нерадивой матери. 

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#суд
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#казань
#алкоголь
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В США бешеная выдра искусала посетителя парка
27 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto/Cloudtail_the_Snow_Leopard

Во Флориде на пенсионера напала выдра, когда он кормил уток в парке.
New York Post пишет, что 74-летний Джозеф Скальоне из Флориды пришел в парк, желая покормить уток в небольшом пруду, но они вдруг кинулись врассыпную. 

«Я посмотрел наверх, ястреба не было. Потом опустил взгляд и увидел коричневую голову, торчащую из воды в пруду», —рассказывает мужчина.
Бешеная выдра выскочила  из воды и напала на Джозефа. Пенсионер попытался отбиться от неё, но этим только разозлил зверя. Выдра 41 раз укусила мужчину. 

Пенсионер обратился в полицию, а местные жители поймали бешеную выдру и заперли её в мусорном баке. Специалисты подтвердили, что выдра заразилась бешенством. 

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#животное
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В Смоленске два школьника провалились в канализационный люк
СК: В Смоленске два школьника провалились в открытый канализационный люк
27 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/terex

Двое несовершеннолетних провалились в открытый канализационный люк в Смоленске, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
К счастью, трагедии удалось избежать – дети выбрались из люка самостоятельно. В настоящий момент территория с открытыми коммуникациями огорожена. 

«В ходе доследственной проверки, организованной СКР по Смоленской области по результатам мониторинга СМИ, приняты меры к ограждению участка теплосетей», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

В региону инициировали проверку по факту едва не случившегося ЧП. Прокуратура проверит правильность содержания участка теплосетей.

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#чп
#канализация
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Вооруженные мигранты напали с ножом на питерских лесбиянок
27 сентября 2023, 16:37

Фото: iStock/Shutter2U

В Санкт-Петербурге вооруженные нелегалы напали с ножом на двух лесбиянок, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 25 сентября. Две девушки вышли из торгового центра и направились к дому. По пути к ним пристали двое уроженцев Таджикистана.

Один из мигрантов схватил девушку за кофту и начал оскорблять ее внешность. В этот момент подруги увидели в руках у мужчины нож, которым он угрожал схваченной. 

К счастью, жительниц Петербурга спасла случайная прохожая. Она схватила мигранта за руку, в которой был нож, и потребовала отстать от девочек. Мужчины испугались и сбежали.

Одного из них вскоре схватила полиция. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за нарушение правил режима проживания в РФ. Сейчас правоохранители разыскивают и его друга, обоим грозит уголовная ответственность. 

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Физрук рассказал, что ученик в ходе конфликта во Владивостоке «послал» его
27 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Учитель физкультуры, который избил шестиклассника на уроке во Владивостоке, рассказал о причинах конфликта. Об этом сообщает RT.
Физрук рассказал, что преподаватель технологии позвала его в класс, по причине того, что не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели и бросались бумажками.

«Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три весёлые буквы», — цитирует физрука RT.

Мужчина отметил, что его уже вызвали в полицию для дачи показаний.

Напомним, во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси на востоке Москвы

Трое россиян вывезли мигранта в лес, чтобы раздеть и унизить

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#технологии
#мужчина
#дачи
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Три человека пострадали в массовом ДТП на юге Москвы
27 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/RobertCrum

На юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На Кировоградской улице в сторону области произошло ДТП с участием пяти иномарок», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Накануне стало известно, что маршрутное такси врезалось в столб освещения в Богородском городском округе. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок.

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#дпс
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