Москвича насмерть задавило трамваем

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В Москве трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неустановленном для пешеходов месте, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла в районе улицы Менжинского. 50-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для пешеходов месте, к тому же, на нём были надеты наушники. В результате, местный житель попал под колёса трамвая.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники столичной госавтоинспекции.
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Евгения Парфентьева