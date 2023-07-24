Москвича задержали за съемку здания Минобороны

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В Москве задержали мужчину, который снимал здание Минобороны через несколько минут после атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчину задержали, чтобы выяснить, чем же все-таки он занимался в 4 часа утра на Андреевском мосту.
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