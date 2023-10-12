Москвичка до синяков избила внучку за неправильно сделанное домашнее задание

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В Москве бабушка избила внучку во время подготовки домашнего задания, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 63-летняя бабушка забрала внучку из школы и привела домой, где между ними один за другим стали возникать конфликты.
Сперва пенсионерка приготовила девочке обед, а в ответ услышала, что та не голодна. Спор замяли, и школьница села за уроки.
Когда же бабушка пришла, чтобы проверить задание внучки, то пришла в полный ужас - там было море ошибок. Пожилая женщина не выдержала и, по словам девочки, начала наносить ей удары по лицу, а затем повалила на кровать и продолжила избивать там.
От бабушки школьницу забрала мама, которая и заметила синяки на ее лице. Сперва женщина отвела дочь в больницу, медики же сообщили об избитом ребенке в полицию.
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Сперва пенсионерка приготовила девочке обед, а в ответ услышала, что та не голодна. Спор замяли, и школьница села за уроки.
От бабушки школьницу забрала мама, которая и заметила синяки на ее лице. Сперва женщина отвела дочь в больницу, медики же сообщили об избитом ребенке в полицию.
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Евгения Парфентьева