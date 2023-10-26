Москвичка нашла 17-летнюю внучку в туалете с остановившимся сердцем

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Пожилая москвичка обнаружила свою 17-летнюю внучку в туалете с остановившимся сердцем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, девушка проживала со своей бабушкой. Вечером 24 октября она пожаловалась, что чувствует себя плохо. Девушку мучили боли в животе.
Утром 25 октября бабушка услышала, что внучка пошла в туалет, однако, ванную комнату она так и не покинула. Пенсионерка разволновалась и пошла проведать девушку. Свою внучку она обнаружила распластавшейся на полу в бессознательном состоянии.
Оперативно прибывшие на место происшествия медики смогли реанимировать девушку. По их словам, у неё произошла остановка сердца.
Внучку доставили в реанимацию, где врачам также удалось установить, что в её легких скопилась жидкость.
Дополнительные подробности происшествия устанавливаются.
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Утром 25 октября бабушка услышала, что внучка пошла в туалет, однако, ванную комнату она так и не покинула. Пенсионерка разволновалась и пошла проведать девушку. Свою внучку она обнаружила распластавшейся на полу в бессознательном состоянии.
Внучку доставили в реанимацию, где врачам также удалось установить, что в её легких скопилась жидкость.
Дополнительные подробности происшествия устанавливаются.
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Евгения Парфентьева