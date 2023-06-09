Москвичка обнаружила змею в своей ванной

Фото: Фотобанк Московской области / Александр Манзюк
Уточняется, что происшествие произошло в первой половине дня в пятницу, 9 июня в квартире, расположенной в Москве на улице Чертановская в доме 31. Женщина обнаружила у себя в ванной змею. Она сразу вызвала экстренные службы, которые, приехав на место случившегося, выловили рептилию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.