Москвичка обвинила мужа в изнасиловании годовалой дочери

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В Москве женщина обвинила супруга в изнасиловании их годовалой дочери, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, супруги выпивали у себя дома, а затем разругались и разошлись по разным комнатам. Мать села смотреть телевизор, а отец пошел укладывать годовалую дочь спать. В какой-то момент, женщина услышала громкий плач ребенка, и почему-то решила, что девочку насилуют. Она сразу же вызвала домой полицию и врачей, однако, следы насильственных действий на ребенке не обнаружили.
Выяснилось, что супруги поругались из-за переписки с коллегой, которую жена нашла в телефоне мужа. Они действительно разошлись по комнатам, однако, их дочь проснулась не из-за насилия, а из-за того, что мать очень громко смотрела телевизор. Тогда ребенок начал плакать, а жена кричать «Насилуют».
Узнав настоящую версию истории, полицейские инициировали проверку в отношении обоих супругов.
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Выяснилось, что супруги поругались из-за переписки с коллегой, которую жена нашла в телефоне мужа. Они действительно разошлись по комнатам, однако, их дочь проснулась не из-за насилия, а из-за того, что мать очень громко смотрела телевизор. Тогда ребенок начал плакать, а жена кричать «Насилуют».
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Евгения Парфентьева