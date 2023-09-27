Москвичка отдала 14 тысяч рублей за лечение голубя, но птица все же скончалась

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Жительница Москвы обвиняет в мошенничестве ветклинику, которая взяла с неё 14 тысяч рублей за неудачное лечение голубя, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, жительница Москвы нашла на 3-й Хорошёвской улице раненого голубя. Девушка не смогла пройти мимо, подобрала птицу и вызвала для него ветеринара.
Врач прибыла на место происшествия и заявила, что голубя спасут, но его лечение будет стоить 14 тысяч рублей. Девушка согласилась и заплатила за раненую птицу.
После получения денежных средств ветеринар испарилась вместе с голубем, она просто перестала выходить на связь. Через несколько дней медик все же ответила взволнованной девушке и сообщила, что пациент, все же, умер.
Москвичка решила, что ее обманули и написала заявление в полицию.
Читайте также:
В Наро-Фоминске спасли попавшего в капкан ястреба
РИА Новости: В зоопарке Екатеринбурга умерла 25-летняя белая медведица Айна
В питомнике под Волоколамском родился детёныш домашнего яка
Врач прибыла на место происшествия и заявила, что голубя спасут, но его лечение будет стоить 14 тысяч рублей. Девушка согласилась и заплатила за раненую птицу.
Москвичка решила, что ее обманули и написала заявление в полицию.
Читайте также:
В Наро-Фоминске спасли попавшего в капкан ястреба
РИА Новости: В зоопарке Екатеринбурга умерла 25-летняя белая медведица Айна
В питомнике под Волоколамском родился детёныш домашнего яка
Евгения Парфентьева