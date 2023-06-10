Москвичка отдала 300 тысяч рублей за снятие несуществующей порчи

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25-летняя девушка наткнулась в интернете на объявление о раскладе карт таро. Всего за 800 рублей гадалка обещала рассказать о будущем. Москвичка заказала расклад, который показал, что на ней лежит порча.
Сомнения закрались в голову москвички, когда гадалка потребовала «возвратные» 340 тысяч. Девушка отказалась, на что гадалка заявила, что предыдущие 310 тысяч рублей возвращать она не станет.
Москвичка поняла, что никакой порчи не было и обратилась в полицию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пресс-службе МВД по Калининграду рассказали, как легковой автомобиль влетел в столб и разорвался на две части.