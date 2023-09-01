Москвичка пыталась укрыться от судебных приставов в раздвижном диване

Фото: iStock/Igor Vershinsky
Москвичка, не желавшая платить алименты, спряталась от судебных приставов в раздвижном диване, сообщили в пресс-службе столичного главка ФССП РФ.
«В ходе осмотра квартиры подозреваемая, упорно не желавшая платить алименты, была обнаружена внутри раздвижного дивана. Теперь мать-неплательщица в течение восьми месяцев будет отбывать наказание в виде исправительных работ», - прокомментировали ситуацию представители ФССП.
Читайте также:
Женщина, зарезавшая младенца в туалете поезда, предстанет перед судом
СК: На Кубани арестовали мужчину, который насмерть сбил 11-летнюю девочку
Sky News: В Британии медсестру приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев
Евгения Парфентьева