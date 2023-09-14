Москвичка пыталась утопить дочь в ванне из-за голосов в голове

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Жительница Москвы 32-летнеяя Юлия следовала голосам в голове, когда они настойчиво шептали ей сверить убийство дочери. Женщина страдала от тревожных мыслей несколько дней, ей казалось что за ней и дочкой кто-то угрожающе наблюдает.
К счастью, она поняла что совершает что-то ужасное и остановилась. Женщина достала дочь и сама сообщила полиции о произошедшем. Правоохранительные органы сейчас разбираются в особенностях происшествия. Женщине, помимо полиции, предстоит пообщаться с психиатрами, который предоставят ей помощь. С девочкой сейчас все в порядке.
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Алина Юрчак