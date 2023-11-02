Москвичка, пытаясь вернуть доступ к «Госуслугам», сдала в ломбард авто

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Злоумышленники взломали аккаунт москвички на «Госуслугах» и убедили ее сдать автомобиль в ломбард и перевести им деньги. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Чтобы остановить действия мошенников и получить доступ к учетной записи, женщине порекомендовали самостоятельно предоставить свою машину в залог. Пострадавшая оформила договор финансовой аренды в одном из автоломбардов, после чего осуществила перевод на «безопасный» счет 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции начали проверку по факту преступления по статье о мошенничестве.
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