Москвичка скончалась после того, как съела арбуз

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В Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Однако предварительный диагноз уже поставлен – отравление арбузом.
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Элина Позднякова