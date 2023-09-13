Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, с целью продать видео

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Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать видосы педофилам, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, женщина неоднократно совращала свою дочь на занятие сексом с ней. Все это она записывала на видео с целью продать в интернете.
Об этом безумии стало известно друзьям семьи, которым ребенок наконец осмелилась признаться в издевательствах.
В квартиру 41-летней женщины в столичном районе Выхино нагрянули правоохранители, которые и задержали горе-мать.
Женщина созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно».
Матери-извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.
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Об этом безумии стало известно друзьям семьи, которым ребенок наконец осмелилась признаться в издевательствах.
Женщина созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно».
Матери-извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева