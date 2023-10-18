Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку

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В Москве 45-летняя Светлана обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы ее дочь пытался изнасиловать незнакомец. На самом же деле Светлана хотела, чтобы сотрудники правоохранительных органов отучили ее дочь курить электронные сигареты. Об этом сообщает Baza.
Сообщается, что когда полицейские приехали на вызов, то москвичка призналась в своем обмане. Светлане не нравилось, что ее дочь курит, однако повлиять на нее словами не получалось, поэтому женщина решила обратиться к правоохранителям.
Теперь москвичку ожидает проверка по причине ложного вызова полиции.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Электрогорске восьмиклассник скончался после курения электронной сигареты. Мальчик потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Товарищ вызвал скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.
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Теперь москвичку ожидает проверка по причине ложного вызова полиции.
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Екатерина Коршунова