Москвичка обвинила своего сожителя в изнасиловании двухлетнего сына

На Сахалине произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожного происшествия два человека погибли, ещё четверо в настоящее время госпитализированы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.