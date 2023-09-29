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Москвичка обвинила своего сожителя в изнасиловании двухлетнего сына, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, сегодня утром 21-летняя жительница Пресненского района вызвала скорую своему двухлетнему сыну. Она заявила, что мальчика изнасиловал ее сожитель.
Прибывшие на место происшествия врачи обнаружили молодую женщину в невменяемом состоянии, её маленький сын плакал. Обоих забрали в больницу. При этом, сожителя, о котором говорила москвичка, в квартире не оказалось.
В больнице выяснилось, что женщина страдает депрессивным расстройством, врачи вкололи ей успокоительное. Её сына сейчас осматривают.
Сотрудники медучреждения сообщили о произошедшем в полицию, сожителя женщины разыскивают.
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Прибывшие на место происшествия врачи обнаружили молодую женщину в невменяемом состоянии, её маленький сын плакал. Обоих забрали в больницу. При этом, сожителя, о котором говорила москвичка, в квартире не оказалось.
Сотрудники медучреждения сообщили о произошедшем в полицию, сожителя женщины разыскивают.
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Евгения Парфентьева